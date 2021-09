Costa nada fez para evitar despedimentos na refinaria de Matosinhos, acusa BE

Considera que o primeiro-ministro está a aceitar o argumento mentiroso da Galp – que associa os despedimentos à transição energética – “quando nada do que a empresa se propõe fazer vai baixar as emissões. A Galp vai continuar a poluir e tem mais lucros com menos empregados”.

No artigo do Público, o Primeiro-ministro vem esclarecer as polémicas declarações que fez sobre a Galp Energia, em que disse ser necessário dar uma “lição” à empresa dado a forma como lidou com o encerramento da refinaria em Matosinhos. Colocando água na fervura, o líder do PS diz que não irá além da utilização do fundo da União Europeia que ajuda as regiões e os trabalhadores na situação de transição climática.

“A pretendida ‘lição’ não é mais do que a utilização do Fundo de Transição Justa e a aplicação da legislação para proteção dos trabalhadores e do futuro do território“, escreve António Costa no artigo, assinalando que espera que “esta contextualização clarifique que não há contradição com o que disse anteriormente”. No texto, lembra partes do seu discurso na Cimeira Social e na ação de campanha em Matosinhos.