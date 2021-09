Bazuca na campanha. CNE recebeu queixas de cidadãos contra Costa

As queixas, que serão agora analisadas por aquele órgão responsável, têm como alvo António Costa, não sendo, em algumas, claro se referem o primeiro-ministro ou o secretário-geral do PS.

"Posso dizer que chegaram, entretanto, queixas e que serão agora analisadas", disse, em declarações à agência Lusa, João Tiago Machado, no final de uma reunião da CNE, em que o tema da "bazuca europeia" na campanha às eleições autárquicas esteve em cima da mesa.

A Comissão Nacional de Eleições já recebeu cerca de meia dúzia de queixas de cidadãos contra António Costa pela utilização do PRR nos discursos de campanha e deverá tomar uma decisão na quinta-feira, anunciou hoje o porta-voz.

No programa Em Nome da Lei da Renascença, o porta-(...)

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tem sido um dos temas quentes da campanha autárquica, quer por parte de António Costa, que se tem referido por diversas vezes às verbas do plano em iniciativas de campanha autárquica, quer dos restantes partidos, que criticam o discurso do secretário-geral do PS.

Em declarações ao programa Em Nome da Lei da Renascença, emitido no passado sábado, o porta-voz da CNE, João Machado, admitiu que as inaugurações e promessas que o primeiro-ministro anda a fazer pelo país podem pôr em causa os deveres de imparcialidade e isenção a que estão obrigados todos os órgãos do Estado e da Administração Pública, desde o dia de publicação da data das eleições autárquicas, 8 de julho.

João Machado adiantou que, até àquela altura, a CNE ainda não tinha recebido "qualquer participação”. O porta-voz admitiu que “a CNE apenas age quando recebe queixas, porque não tem meios para investigar autonomamente”.