"Macacos me mordam". Rio critica "promessas e milhões" de Costa

O líder do PSD, Rui Rio, acusou esta quinta-feira António Costa de fazer uma campanha de promessas em milhões que não correspondem à verdade.

Em campanha para as autárquicas em Portalegre, Rui Rio reagiu à promessa deixada ontem em Coimbra por António Costa, de uma nova maternidade em Coimbra, promessa que já fez repetidas vezes, mas nunca cumpriu.

“Em 2015 quando António Costa foi primeiro-ministro já existia [a reivindicação], a doutora Marta Temido foi candidata por Coimbra, promete a maternidade e não realiza maternidade nenhuma, e agora vem dizer que faz a maternidade em três semanas. Podia parafrasear António Costa e dizer: macacos me mordam se isto é verdade. Isto não é verdade”, criticou o líder do PSD.

“O PS, e em particular o Dr. António Costa, continuam a fazer uma campanha com base em promessas e milhões, ainda por cima dizendo que se está a prometer mais para o lado do PS, é apenas porque os autarcas do PS são melhores e realizam mais. Ainda faltam uns dias para o fim da campanha, eu acho que atingimos um patamar e não vale a pena prometer tudo e mais alguma coisa, aquilo que é irrealizável. Já prometeram a maternidade uma data de vezes”, sublinhou.