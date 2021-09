Jerónimo de Sousa diz que "é bom que o PS passe das palavras" aos atos

O secretário-geral do PCP defendeu esta quinta-feira que “é bom que o PS passe das palavras” às ações e apontou a discussão, na sexta-feira, das propostas no parlamento sobre a energia e arrendamento como oportunidades para “emendar a mão”.

Jerónimo de Sousa foi recebido em Carnide, a única das 24 freguesias da capital liderada pela CDU, com o espírito bairrista lisboeta. Houve fado, gargalhadas e até um “furacão”, pela voz de Judite Lino, moradora do Bairro Padre Cruz, na esperança de abanar a campanha autárquica e alargar a influência da CDU ao resto do concelho.

Mas a boa disposição desapareceu quando o dirigente comunista delineou o caminho para a convergência entre PCP e PS.

“O PS tem amanhã [sexta-feira] a oportunidade de emendar a mão, corrigindo as suas anteriores posições. Seja em relação à energia e aos combustíveis, seja em relação às alterações propostas à lei do arrendamento”, sustentou, aludindo às iniciativas que a bancada comunista vai levar a discussão na Assembleia da República.

O secretário-geral do PCP acrescentou que “é bom que o PS passe das palavras aos atos na defesa das populações”, uma referência aos constantes anúncios feitos pelo secretário-geral socialista e primeiro-ministro, António Costa, em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).