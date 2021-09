Parlamento recorda Sampaio na presença de família e amigos

Ferro destacou também o "respeito pelo outro, pela diversidade, pela pluralidade de ideias e convicções, na importância do diálogo, do consenso, da construção de pontes como forma de ultrapassar as muitas dificuldades com que o país ainda se depara".

"O muito que foi dito nos últimos dias não é ainda assim suficiente para exprimir dor e a emoção com que vimos partir um amigo, com que vi partir um companheiro na luta pela liberdade e pela democracia, com quem tanto aprendi nas últimas as décadas na política e fora dela", recordou.

À esposa, Maria José Ritta, ao filho, André Sampaio, e aos amigos, que se encontravam a assistir nas galerias do Parlamento, incluindo figuras públicas como Luís Marques Mendes, José Vera Jardim, João Cravinho, e Vasco Lourenço, o presidente da Assembleia transmitiu também o "mais sentido pesar" e recordou Jorge Sampaio "já com saudade".

"Chegados a esta sessão evocativa, a derradeira homenagem que a Assembleia da República presta ao antigo chefe de Estado, ao antigo deputado, ao político e ao cidadão, é com sentido de dever que transmito à sua família e amigos, em meu nome e em nome da Assembleia da República, a gratidão e todas as portuguesas e de todos portugueses que aqui representamos pelo muito que nos deu Jorge Sampaio", afirmou.

Ferro Rodrigues abriu esta quarta-feira a sessão evocativa do ex-Presidente, na primeira sessão plenária do novo ano parlamentar, "dias depois de testemunhar com muita tristeza o desaparecimento de Jorge Sampaio".

"A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, figura fundamental do Portugal contemporâneo, prestando-lhe justa homenagem e transmitindo à sua família, muito em especial à sua mulher, Maria José Ritta, e filhos, Vera e André, aos amigos e ao Partido Socialista as mais sentidas condolências", lê-se.

"Inquietude serena, mas determinada"

Depois da leitura do documento, que foi aprovado por unanimidade, seguiram-se as intervenções das diferentes bancadas e deputados, incluindo Ana Catarina Mendes, que realçou, entre as características de Jorge Sampaio, "a sua inquietude serena, mas determinada, que o fez um homem extraordinário no plano cívico e político", assim como a serenidade "que lhe dava previsão na análise, prudência nos juízos, capacidade de fazer alianças, de obter compromissos, de construir consensos, de lançar pontes".

"A sua vida foi uma militância ativa pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Pela sua atitude ética, pela sua exigência intelectual, pela sua seriedade política, pela sua fidelidade a causas, ideais e princípios, Jorge Sampaio foi uma personalidade ímpar, exemplar e inspiradora no Portugal democrático, moderno e cosmopolita que fomos construindo depois da revolução do 25 de Abril", sustentou Ana Catarina Mendes.

Na perspetiva da líder da bancada do PS, o antigo chefe de Estado e líder dos socialistas entre 1989 e 1992, "no confronto democrático, assumia sempre as qualidades e virtudes do seu estilo: A elegância, a modéstia, a cordialidade e a elevação".

"O seu exemplo dignificou a política, tornando-a mais profunda e mais consequente. Inspirou várias gerações de jovens, em que me incluo, e que me levou a filiar no PS", disse.

Além dos deputados, marcaram também presença o primeiro-ministro, António Costa, e os ministros de Estado e das Finanças, João Leão, de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O funeral, com honras de Estado, realizou-se no domingo, antecedido por uma homenagem nacional no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.