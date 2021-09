Adriano Moreira elogia fidelidade de Jorge Sampaio à "justiça natural"

O antigo líder do CDS-PP Adriano Moreira elogiou esta sexta-feira a “justiça natural” a que sempre foi fiel o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, assinalando o “desgosto da perda” que o país vive com a sua morte.

Em declarações à agência Lusa, o professor universitário e antigo líder centrista sublinhou a “adesão nacional” ao sentimento de perda com a morte de Jorge Sampaio, considerando que esta participação “no desgosto da perda” é “devida à justiça a que sempre foi fiel durante a sua vida pública e profissional”.

“Eu acho que ele dirigiu o seu comportamento constantemente presidido pelo que, por vezes chamamos, a justiça natural e a primeira grande manifestação de que eu me recordo - porque ele era muito mais novo do que eu – foi, enquanto estudante, a capacidade mobilizadora ou responsabilizando-se pelos problemas que os estudantes da universidade sustentavam nessa época”, elogiou.

Na perspetiva de Adriano Moreira, foi “com o mesmo espírito" que Sampaio exerceu a profissão de advogado, considerando que “quando entrou na vida política este princípio da justiça natural esteve sempre presente nas decisões tomadas”.

“Primeiro, o prestígio que obteve dentro do partido. Segundo, o prestígio que obteve no país e, depois, o grande prestígio que teve como Presidente da República em que tomou algumas das decisões mais inabituais, mas exigíveis da relação com a dissolução do parlamento”, enalteceu.