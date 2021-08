Ascenso Simões: “Marcelo não representa o nosso espaço político”

Foram as primeiras críticas a fazer-se ouvir no congresso do PS. Ascenso Simões, antigo secretário de Estado de António Costa na Administração Interna e que chegou a ser seu diretor de campanha em 2015, foi à tribuna de Portimão indicar “dois problemas, duas caminhadas que não foram no sentido certo”.

Primeiro, o caminho sindical. “Podemos estar no governo e no partido sempre a dar a mão à CGTP, mas não podemos deixar de fazer o caminho permanente com a UGT porque é a UGT que nos representa no mundo sindical, porque o mundo sindical não pode regressar à unidade e porque temos de ter com esta central sindical o caminho que importa na concertação social”, afirmou Ascenso Simões.

As queixas de apoio à UGT e de privilégio da CGTP têm sido feitas por vários dirigentes sindicais, incluindo o líder da UGT, Carlos Silva.