PSD. Coligações pós-eleitorais com o Chega “não deverão ser excluídas à partida”

Os autarcas do PSD em geral são autarcas lutadores por causas em que acreditam. O primado da pessoa humana está no centro das nossas atenções e das políticas públicas que levamos a cabo.

Prende-se com as políticas que são praticadas, essencialmente políticas centradas nas pessoas e nas famílias. O autarca do PSD é, por norma, um autarca de proximidade que nivela por cima, um autarca em permanente inovação, que considera importante a iniciativa privada, um autarca que não vive da subsiodependência e de achar que o Estado é que é o grande pai e o salvador de todas as situações; é um autarca que valoriza os empreendedores, particularmente aqueles que criam emprego e que geram valor.

O enredo administrativo que qualquer autarquia tem de passar… Dou como exemplo mais que caricato o exemplo da saúde, mas também as questões das vias de comunicação e das áreas portuárias. Ando há meses a tentar reunir-me com os membros da tutela e vê-se claramente que não há vontade das estruturas intermédias da administração central de fazer qualquer tipo de delegação de competências.

Porque, pela análise custo-benefício que fizemos, não havia e não há uma motivação e uma garantia de que possamos vir a fazer mais e melhor com o mesmo ou menos dinheiro. O Governo foi, de alguma forma, ambicioso em termos do número de competências, mas depois foi escasso na execução que podem ter.

No Governo anterior, do PSD, foi avançada uma proposta de descentralização que depois não foi seguida, infelizmente, pelo Governo socialista. O que tem corrido bem é pouca coisa. O que tem corrido mal é, infelizmente, a maior parte porque estamos a falar de 20 áreas de competências, desde praias, turismo, justiça, vias de comunicação, educação, habitação, cultura, proteção civil, áreas sociais… Dessas 20, houve municípios que não aceitaram praticamente nenhumas, como é o caso de Mafra. Aceitámos duas competências até agora: uma que já tínhamos, que era o atendimento aos cidadãos; outra que era o património imobiliário e estamos agora a começar com a questão das praias.

São precisas as três coisas. Sem flexibilidade da administração central, sem acreditar que os autarcas são políticos de segunda. Nós não queremos mais dinheiro, não queremos é menos do que aquele que a administração central hoje utiliza e investe para fazermos mais. É o conjunto de vontade governamental, com um pacote financeiro que tem de ter os mínimos. Se nos derem isso fazemos mais e melhor.

No seu caso, tem um território com um palácio nacional…

Depois, também há as competenciazinhas, as competências menores. Quando nos dão só para gerir, por exemplo na área da saúde, os assistentes operacionais os seguranças que estão à porta, o pagar a água e a luz, o pagar às senhoras da limpeza... todos têm uma relevância enorme no funcionamento de um centro de saúde, mas nós autarcas queríamos mesmo mais: queremos ter um papel ativo na colocação dos médicos de família, na organização da saúde no nosso território. Isto é verdade também para a educação: queríamos ter um papel mais ativo na colocação dos professores, na especificidade das matérias que são lecionadas em determinados territórios em função do que são os fatores de empregabilidade desse território.

O primeiro-ministro diz que vamos ter competências, eu diria que vamos ter mais competências no papel. Os autarcas são essencialmente fazedores e não nos é suficiente mais competências de papel. Os socialistas, por dever, disseram que aceitavam todas as competências. Certo é que, tal como os restantes autarcas, têm tido as mesmas dificuldades, mas por uma questão de solidariedade política não têm vindo a público manifestar as dificuldades.

A questão da educação em geral está a correr bem, ainda que seja uma matéria difícil, mas na educação já existiam experiências várias, entre as quais a de Mafra e Amadora, e aquilo que agora é feito é muito fruto da experiência que tinha sido adquirida anteriormente com governos PS e PSD.

Na área da descentralização, a montanha pariu realmente um rato. Mesmo os autarcas do PSD que aceitaram tudo viram-se para mim e dizem "oh Hélder, de facto isto não funciona” – ou seja, a delegação de competências não funciona.

Todos nós redefinimos prioridades; a defesa civil dos nossos munícipes passou a estar à frente de qualquer obra pública, muitos de nós prescindimos de executar obras públicas em detrimento do investimento que tivemos de fazer em máscaras, em equipamentos vários de apoio às várias entidades. Nós não ficamos à espera que o Estado central assuma as suas responsabilidades. Isto é que fez a diferença.

O autarca do PSD considera que, existindo um problema na comunidade, ele deve ser encarado e resolvido e resolvido pelo autarca. Depois, se é um problema do Governo, da autarquia local, mais tarde se verá. Ao contrário, outros autarcas compartimentam muito bem a questão das competências e das responsabilidades. Isso é notório particularmente nos autarcas comunistas.

Na raiz da resposta está essencialmente a visão política que o autarca do PSD tem relativamente aos seus munícipes e aos seus fregueses. Mais do que a questão financeira, o que é determinante é a atitude perante o problema.

A pandemia marcou diferenças entre municípios ricos e pobres ou entre câmaras do PSD e do PS?

Os autarcas não deixaram cair a suas IPSS e isso foi importantíssimo, porque as IPSS, particularmente as de resposta à terceira idade, foram fundamentais na resposta à pandemia. Os autarcas não deixaram cair os seus bombeiros, porque foram fazendo transferências e dando apoios, não deixaram cair as suas associações porque muitas delas fecharam por impossibilidade, mas tiveram e continuaram a ter gastos mensais com água, com luz, com outros custos que já tinham assumido.

A pandemia foi um desafio para todos, mas em particular para os autarcas. Não só os autarcas de Câmara Municipal, mas particularmente também os autarcas de freguesia. Os autarcas foram os primeiros a entregar máscaras, a cuidar da higiene publica, a fazer desinfeções, a montar para a saúde as infraestruturas de atendimento aos doentes Covid, depois, nos centros de vacinação.

Penso que só com recurso a importação de mão-de-obra. Não me pergunte de onde virá, terá de ser iniciativa das empresas. Hoje, em PRR, assiste-se a um aumento de 20, 30 e 40% de aumento de custos de construção e a boa parte dos concursos públicos a ficarem desertos porque a base de lançamento é abaixo das expetativas das empresas. Penso que não será um problema só português, vai colocar-se ao nível da europa e a importação de mão-de-obra fora da Europa vai ter de ser uma realidade.

Estou muto cético relativamente à capacidade que o país vai ter de executar o PRR. Primeiro, vão ser muitos organismos quer da administração central, quer da administração local, a quererem a mesma coisa. O que me preocupa mesmo é a incapacidade que vai existir por parte das empresas, principalmente da construção civil e obras públicas de colocarem no terreno em tão curto prazo obras grandes de muito valor e onde a mão de obra já hoje escasseia, mesmo sem PRR.

O PRR é único, localizado no tempo e que tem por objetivo dinamizar a economia pós-pandemia. Aquilo que temos visto é que o Governo tenta utilizar o PRR para tudo e mais um par de botas e isso não vai correr bem. Começa a criar-se expectativa nos autarcas de que vai resolver muitas situações que estão há décadas por resolver e o dinheiro do PRR é um dinheiro finito, por um lado, e bem limitado no tempo.





Mafra é um dos concelhos que aumentou de população nos últimos anos. Como é que explica esse aumento?

Mafra tem vindo a aumentar a sua população entre censos sempre acima dos 10% de aumento. Desta vez, tivemos 12,8 e, de facto, este crescimento assenta num forte investimento municipal na qualidade de vida das famílias. As famílias que nos procuram são sobretudo famílias jovens, em que pelo menos um dos membros do casal é licenciado; famílias que trabalham na Área Metropolitana de Lisboa e que têm ou pensam ter filhos. Por isso, a qualidade do parque escolar, quer público, quer privado – qualquer família que tem rede pública ou privada tem os mesmos serviços – e a acessibilidade são fundamentais, assim como os espaços verdes e de desporto.

As políticas de apoio à família, com construção de creches, de jardins de infância, de atividades extracurriculares têm também contribuído para atrair novas famílias.

E também a questão da segurança que é sobretudo valorizada por estrangeiros.

Essas são as mesmas estratégias que devem ser seguidas pelos municípios do interior?

A atitude autárquica é fundamental. Não vou ao ponto do apoio à natalidade, mas compreendo que alguns colegas meus do interior tenham seguido essa via, que não tem dado resultado como sabemos. A desertificação do interior continua. Penso que a questão do apoio à família no seu todo, do apoio à criação e fixação de novos empregos serão caminhos que devem ser trilhados pelos autarcas e pelo governo para que haja fixação no interior.

Que expectativas tem para estas eleições autárquicas?

Nós, autarcas, somos sempre positivos quanto à expectativa do dia 26 de setembro. Espero que as escolhas que foram feitas pela liderança do PSD seja as melhores escolhas. Neste momento, temos cerca de 12 mil autarcas.

O líder do partido já disse que gostaria de aumentar o número de autarcas, independentemente do nível da autarquia. Claro que as câmaras municipais são a motivação maior e mais visível, mas as restantes são também importantes. As juntas de freguesia também têm cada vez mais competências e são mais relevantes.

As escolhas a nível autárquico são essenciais. Tão importante ou mais do que o partido são as pessoas porque a nível autárquico valoriza-se muito o reconhecimento que o candidato tem no território a que concorre. Espero, porque também não tive intervenção a todos os níveis, que as escolhas do PSD sejam aquelas que colherão maior número de mandatos.

Espera que passe a haver uma distribuição de câmaras mais equilibrada entre PS e PSD?

Gostaria que existisse esse equilíbrio maior como já existiu no passado entre câmaras do PS e câmaras do PSD. O PSD faz-se à base dos seus autarcas e por isso tenho dito muito a este líder do partido da importância e da relevância dos autarcas para o partido. Só com uma base autárquica alargada o PSD pode almejar a ser governo. É a história que o diz e penso que será assim no futuro: qualquer líder do PSD só poderá aspirar a ser primeiro-ministro se tiver uma base autárquica forte que o catapulte.

Penso que o líder atual percebeu isso e, por isso, também fez escolhas pessoais que espero que correspondam à expectativa que o próprio líder tem, mas essencialmente que correspondam à esperança das populações locais.