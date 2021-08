Catarina Martins diz que autárquicas têm responsabilidades "como nunca tiveram"

O Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje no Algarve que as autarquias podem fazer a diferença na respostas às questões essenciais do país e é por isso importante pensar bem em quem votar nas próximas eleições autárquicas.

Catarina Martins, falava em Quarteira, Loulé, numa ação de verão do BE e, num discurso assumidamente de pré-campanha eleitoral, alertou que tanto nas decisões do estado social, do acesso à educação, à saúde, da creche e do apoio na velhice, como nas questões climáticas e ambientais, as autarquias têm responsabilidades "como nunca tiveram".

"O que eu vos peço é que pensem em que força política podem confiar para essa mudança", afirmou.

A proposta do BE passa pela construção de um país "verde e igual, concelho a concelho, freguesia a freguesia", que se traduz num país que "não exclui ninguém" e que sabe tratar as "crianças e os mais velhos", respeitar "quem trabalha e constrói o país", notou.

Segundo a coordenadora nacional do BE, isso acontece nas opções de investimento que as autarquias fizerem com a "qualidade das escolas" e dos "centros de saúde" mas também nas opções sobre a "habitação" e "mobilidade".