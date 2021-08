PSD quer ouvir peritos sobre uso obrigatório de máscaras

Veja também:

O PSD considera que a decisão sobre a manutenção ou fim do uso das máscaras não é exclusivamente do foro político, uma vez que pode ter consequências para a saúde pública. Por isso, em comunicado diz que a mesma "deve ser tomada com sustentação científica".

Para tal, o PSD solicitou ao governo que agendasse uma reunião do Infarmed para ouvir os especialistas sobre esta matéria. Os sociais-democratas dizem que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, recusou o pedido, "afirmando que os especialistas já se pronunciaram, e que, por essa razão, a medida foi incluída nesta segunda fase do desconfinamento".

"O PSD considera essencial que qualquer discussão sobre esta matéria se faça com base em critérios científicos, de forma a não comprometer negativamente a evolução da situação pandémica em Portugal", escreve o partido liderado por Rui Rio.

Os sociais-democratas defendem que a obrigatoriedade de uso de máscaras é uma lei que limita efetivamente direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e que a audição deve ser realizada no âmbito da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19.