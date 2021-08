Tribunal rejeita pedido de impugnação da candidatura de Santana Lopes

O PSD da Figueira da Foz alegou que o movimento independente de Santana Lopes na corrida à Câmara Municipal do concelho usava denominações diferentes para órgãos autárquicos diferentes, e questionou a apresentação do número mínimo de assinaturas.

O Tribunal da Figueira da Foz rejeitou o pedido de impugnação do PSD à candidatura independente do antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes. A notícia foi avançada esta tarde pelo Público .

Na mesma decisão, foi concluído que a candidatura de Santana Lopes ultrapassou o mínimo exigido pela lei para apresentar uma candidatura.

A candidatura do PSD, liderada por Pedro Machado, reagiu sobre a decisão ao "Público" e considerou que foi dada razão ao PSD.

"Santana Lopes não pode ir a votos com o nome no boletim de votos e é obrigado a corrigir a candidatura", disse o candidato, que acrescentou que o objetivo do PSD nunca foi o de "retirar das eleições a lista independente concorrente às eleições".

"O que se pedia é que corrija a denominação e cumpra a lei, adotando a designação com que andou a pedir assinaturas pela cidade durante dois meses. O tribunal deu razão ao PSD e o nome do candidato não irá figurar em nenhum dos boletins de voto", lê-se numa nota no Facebook do PSD da Figueira da Foz.