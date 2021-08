Vigilância florestal. "Há uma parte do país às escuras, não é aceitável", acusa Duarte Marques

O PSD insiste que o sistema de televigilância permanece inoperacional porque o contrato de manutenção do sistema caducou.

“Não se trata de uma avaria, trata-se de uma guerra entre a GNR e a Proteção Civil que não se entendem sobre de quem é a responsabilidade de pagar a fatura”, denuncia na Renascença o deputado Duarte Marques.

Em causa estão duas torres de vigilância florestal em Santarém e Castelo Branco, cuja reparação deverá estar concluída até ao final desta semana, segundo o ministério da Administração Interna.

Duarte Marques corrige as contas do Governo e diz que não são só duas câmaras, “são mais”.

“Hoje há vários concelhos no distrito de Santarém que não têm videovigilância para a deteção e muito menos permitem o apoio à decisão operacional. A Proteção Civil usa estas Câmaras para poder tomar decisões sobre o combate aos fogos. E a GNR usa os mesmos meios para detetar fogos. Há uma parte do país do país que está às escuras e isso não é aceitável nem explicável” em plena época de fogos florestais e numa altura em que se avizinham dias quentes com risco muito elevado de incêndio.

Questionado, também, sobre os incidentes com os drones da Força Aérea para a deteção de incêndios, Duarte Marques acusa o Governo de “propaganda”, porque, “ao contrário do que foi prometido por vários ministros em várias ações no ano passado, esses drones não estão operacionais”.

Uns, porque “não estavam com formação suficiente para serem usados”, outros porque “não estavam tecnicamente capazes”.

“Na verdade, parece que houve uma corrida aos drones. Mas no terreno não parece que tenham sido assim tão úteis”, diz o deputado para quem “seria melhor ter havido mais investimento em viaturas de bombeiros, equipamentos e ferramentas de apoio à tomada de decisão”.