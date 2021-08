PCP explica prejuízo no Avante com pandemia e "campanha desferida"

O PCP atribui os resultados financeiros da Festa do Avante de 2020, que terá tido prejuízos de 930 mil euros, à "campanha que contra ela foi desferida" e à pandemia.

"A questão dos resultados financeiros da Festa do Avante do ano passado está diretamente relacionada com a campanha que contra ela foi desferida e diretamente relacionada com uma opção que o PCP fez, que foi numa situação extremamente exigente em termos de condições sanitárias", afirmou Ângelo Alves, membro da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista Português (PCP).

Ângelo Alves falava em conferência de imprensa a propósito dos 76 anos das explosões das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, tendo sido questionado sobre uma notícia do jornal ECO, publicada hoje de manhã, que indica que a edição de 2020 da Festa do Avante teve prejuízos acima dos 900 mil euros.

Sem comentar o "teor ou os valores que estão em causa", Ângelo Alves afirmou que a notícia "deita por terra uma linha de ataque que foi direcionada contra o PCP no ano passado por alguns que, por razões ideológicas e políticas, queriam impedir a realização da Festa do Avante".

"Não o conseguiram, e nessa altura argumentaram que o PCP apenas queria fazer a Festa do Avante por razões económicas. Ora essa notícia (...) demonstra que, para o PCP, a realização da Festa do Avante é sobretudo uma afirmação do direito democrático de participação política, e uma afirmação daquilo que é o conteúdo da nossa intervenção política, da nossa base ideológica, da sociedade que queremos construir para o nosso país. É isso que nos motiva a realizar a Festa do Avante, e não os seus resultados económicos", afirmou Ângelo Alves.