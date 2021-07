Costa desconhecia despacho de Cabrita a autorizar festa do Sporting

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que desconhecia o despacho do Ministério da Administração Interna a autorizar os festejos do título do Sporting.

"Não conhecia despacho, não dei instrução sobre o despacho", declarou António Costa no debate do estado da nação, que decorre esta quarta-feira à tarde, no Parlamento.



O primeiro-ministro respondeu assim a uma pergunta colocada pela deputada do CDS-PP, Cecília Meireles.

"Sabemos que o PS, com a ajuda preciosa do PCP, bloqueou a vinda do ministro Eduardo Cabrita para prestar esclarecimentos aqui ao Parlamento. O CDS não desistiu, conseguimos a audição da Inspeção-Geral da Administração Interna e há um esclarecimento que o senhor primeiro-ministro tem que fazer", começou por referir Cecília Meireles.

"No dia 10 de maio, às 22h30, o seu Ministério da Administração Interna enviou um despacho a autorizar celebrações da Liga de Futebol e de um clube com milhares e milhares de pessoas, écran gigante e cortejo até ao Marquês de Pombal nas horas seguintes. Esta autorização foi dada apesar de vários pareceres contra. A pergunta que tenho para lhe fazer é direta: o senhor ministro assinou este despacho à sua revelia e sem o seu conhecimento ou assinou este despacho com o seu conhecimento?", questionou a deputada do CDS.