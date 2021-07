Suzana Garcia. Rio ausente? "Não se inventem problemas", responde David Justino

O vice-presidente do PSD David Justino desvalorizou esta quarta-feira a ausência do líder do partido na apresentação da candidatura de Suzana Garcia à câmara municipal da Amadora, referindo que Rui Rio tinha um outro compromisso à mesma hora.

Questionado pelos jornalistas, tendo em conta que o compromisso de agenda do líder do PSD conhecido era às 21h00, em Setúbal, e a apresentação da coligação Dar voz à Amadora estava agendada para as 19h00, o vice-presidente do PSD pediu para “não se inventarem problemas que não existem”.

“Está noutro local no distrito de Setúbal, não sei qual é a agenda dele, a única coisa que sei é que tem um compromisso à mesma hora, sinceramente não sei qual é o problema”, disse, afirmando que a sua presença é que poderia causar desconforto e não o contrário, quando questionado se a ausência de Rui Rio não demonstrava desconforto com a candidatura.

David Justino salientou que “metade da comissão permanente do PSD” estava presente no local, e frisou que Rui Rio já se pronunciou acerca de Suzana Garcia e já reuniu com a candidata escolhida pelo PSD para encabeçar a coligação Dar voz à Amadora.

No seu discurso, David Justino enalteceu as qualidades da candidata à presidência da autarquia da Amadora, reconhecendo que não a conhecia de início, mas que a veio a admirar pela sua “autenticidade”, depois de ter estado um fim de semana inteiro a ver imagens e declarações suas.

“Não costumo dar o meu aval sem saber com quem estamos a lidar”, começou por dizer, sublinhando que, no final, o partido tem “uma grande mulher e uma grande candidata à Amadora pela sua autenticidade e frontalidade” que o impressionou.

Justino deixou algumas críticas à esquerda que tem dirigido a câmara da Amadora nos últimos anos, considerando que “enche a boca a falar de desigualdade, mas é a primeira a empurrar as pessoas para baixo e a não lhes dar oportunidades”.

“Não deixa as pessoas a sair dos seus ‘guetos’. O desafio que se coloca é enorme para candidata e para as forças que apoiam. Vamos lançar uma lança não em África, mas na Amadora”, retorquiu.