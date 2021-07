PAN defende demissão de Cabrita e remodelação do Governo

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, criticou esta sexta-feira a postura do ministro da Administração Interna em relação ao acidente envolvendo a viatura onde seguia que vitimou uma pessoa, e defendeu a sua substituição, juntamente com outros ministros.

"Um acidente pode infelizmente acontecer, ninguém está livre que isso aconteça, mas a forma como se gere esse acidente é que faz toda a diferença", disse a líder do Pessoas-Animais-Natureza em entrevista à Lusa, que será divulgada no domingo.

A porta-voz do PAN referia-se ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6, no dia 18 de junho, pelo carro que transportava o governante.

Inês Sousa Real ressalvou que o "processo não é fácil, até pessoalmente, para quem quer que seja que esteja a viver esta situação", mas defendeu que "caberia de facto a Eduardo Cabrita ter a primeira palavra para com a família, de pesar por tudo o que aconteceu, e de que tudo faria para que não houvesse qualquer ingerência na investigação nem no processo depois inerente a toda esta situação".

A líder do PAN criticou também o comunicado emitido pelo Ministério da Administração Interna no dia seguinte ao acidente, no qual era referido que os trabalhos que decorriam naquela autoestrada na altura do acidente não estavam sinalizados e o veículo que transportava o ministro "não sofreu qualquer despiste" e que o trabalhador atravessou a estrada.

"Parece-nos que o comunicado deveria ter sido focado naquilo que era o lamentar, o pesar à família e aquilo que aconteceu, e não entrar em pormenores que claramente visam mais do que sacudir a água do capote, o que nos parece manifestamente infeliz e irresponsável neste contexto", concretizou.

Na ótica de Inês Sousa Real, o comunicado "mais parecia que queria fazer um ponto final no assunto e seguir em frente, mas infelizmente o que aconteceu foi demasiado grave, perdeu-se uma vida humana, e, portanto, tem que haver não só o escrutínio e o apuramento de responsabilidades em relação ao que aconteceu, mas acima de tudo um assumir de responsabilidades e de lamentar aquilo que aconteceu".