Rui Rio defende adiamento das eleições autárquicas para novembro

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quinta-feira não compreender a escolha do dia 26 de setembro para a data das eleições autárquicas e defendeu o adiamento até dois meses, por causa do agravamento da pandemia.

Em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, o presidente social-democrata considerou compreensível o argumento do Governo para não marcar as autárquicas para 10 de outubro, data proposta pelo PSD, “na exata medida em que a lei mudou e o Orçamento do Estado [para 2022] tem de ser entregue” até esse dia, e “compreende-se que é mau sinal estar a elaborar um orçamento e a debater um orçamento em período de campanha eleitoral”.

“O que não posso admitir é a razão pela qual o Governo e o PS, em particular, não aceita adiar as eleições autárquicas por um mês, um mês e meio, dois meses no máximo, justamente na altura em que a pandemia se está a agravar”, completou Rio.

O presidente do PSD acrescentou que “dá-se o cinismo ou a hipocrisia”, de o executivo marcar a data das eleições no mesmo Conselho de Ministros “onde se anunciam estas medidas mais pesadas por força do agravamento” do número de infeções.

Para Rio, o adiamento tem de ser feito “dentro do limite do razoável, ainda para mais agora que as coisas se agravaram”, ou seja, entre “um mês, um mês e meio”, mas “sempre no ano de 2021 e não em cima do Natal”.