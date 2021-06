PS volta a adiar congresso

No ano passado, o congresso socialista esteve agendado para 30 e 31 de maio em Portimão, mas foi adiado devido à situação pandémica. Na altura não foi logo anunciada nova data. Só em março deste ano é que a comissão nacional voltou a marcar uma data agora para 10 e 11 de julho e com uma localização descentralizada: os dois mil delegados seriam distribuídos por 13 pontos diferentes do país, com os trabalhos a decorrerem em modelo de videoconferência.

O congresso do PS, que está marcado para os dias 10 e 11 de julho, vai ser adiado para setembro. É a segunda vez que o congresso socialista é adiado, esteve inicialmente marcado para a primavera do ano passado.

Em Lisboa estaria a mesa do congresso e os delegados eleitos pelas federações da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e Oeste. Os restantes delegados reuniam-se de forma regional na Madeira, Açores, Porto, Coimbra, Portimão (Algarve), Aveiro (também junta militantes de Viseu), Estremoz (Évora e Portalegre), Mirandela (Vila Real e Bragança), Covilhã (Castelo Branco e Guarda), Fátima (Leiria Santarém), Alcácer do Sal (Setúbal e Beja), tendo ficado em aberto a localização de Barcelos ou Esposende pra juntar as federações de Braga e Viana do Castelo.

A eleição do secretário-geral, neste caso a reeleição de António Costa, já teve lugar em junho, tanto de forma eletrónica como presencial.

Contudo, um novo agudizar da situação pandémica leva os dirigentes socialistas a voltarem a optar pelo adiamento. Agora a previsão para a realização do congresso é setembro, ainda antes do início da campanha eleitoral para as eleições autárquicas que devem ser marcadas para 26 de setembro ou 10 de outubro.