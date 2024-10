Mãe e filha atropeladas por carro desgovernado em Braga

Uma mãe e filha foram atingidas por um carro desgovernado, ao princípio da manhã desta segunda-feira, à porta da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de São José de São Lázaro, no centro de Braga.

Ao que a Renascença apurou, as duas pessoas feridas foram já encaminhadas ao hospital da cidade. A mãe da criança estará em estado grave, enquanto que a filha - de 9 anos - apresenta ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu às 09h02 desta segunda-feira, apurou a Renascença junto de fonte da PSP de Braga. Mãe e filha seguiam no passeio junto à escola quando o veículo se despistou e embateu contra as vítimas.

A condutora foi identificada no local do acidente pela PSP.

No local estiveram elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, agentes da PSP e profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

[Notícia atualizada às 12h02 de 21 de outubro de 2024 para acrescentar dados sobre o estado de saúde das vítimas]