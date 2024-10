Luís Neves "disponível para continuar" à frente da PJ

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse está disponível para ser reconduzido no cargo, considerando que a presença do primeiro-ministro na cerimónia do 79º aniversário da PJ aponta nesse sentido.

"Estou disponível para continuar", declarou Luís Neves aos jornalistas no final da cerimónia, confirmando que a decisão do Governo sobre o assunto "será conhecida nos próximos dias", à semelhança do que também foi hoje dito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pela ministra da Justiça, Rita Alarcã Júdice, que participaram no evento.

Luís Neves considerou que o tema da sua recondução "já não é questão para ninguém", justificando: "Com toda a seriedade, se assim não fosse, o primeiro-ministro eximia-se de estar aqui hoje connosco (direção da PJ)".

"Estou absolutamente tranquilo, como estou sempre", disse, adiantando que só não estaria tranquilo se a PJ não tivesse "recuperado" e feito o caminho que hoje todos puderam constatar.