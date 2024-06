Metro prolonga serviço na noite de Santo António

Na noite de 12 para 13 de junho, noite da celebração do Santo António, o Metropolitano de Lisboa garante a extensão do seu serviço.

O prolongamento do serviço ocorrerá até às 03 horas da manhã do dia 13 de Junho (de 12 para 13), com comboios de 6 carruagens, na Linha Azul e na Linha Verde, com exceção das estações Roma, Arroios e Intendente, na Linha Verde e das estações Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque, da Linha Azul, que encerram à 01h00, por questões de segurança.

As linhas Amarela e Vermelha não sofreram alterações no horário de funcionamento.

Para facilitar as deslocações, evitar demoras e filas desnecessárias, o Metropolitano de Lisboa recomenda, para quem não é possuidor de passe, a aquisição antecipada, nas máquinas de venda automática existentes nas estações, da viagem de regresso.

No período de extensão do seu serviço, o Metropolitano de Lisboa realça o profissionalismo e o sentido de responsabilidade dos trabalhadores que vão tornar possível esta operação especial, de modo a satisfazer da melhor forma possível, as expectativas de mobilidade em noite de Santo António.

Com o propósito de garantir as condições de segurança necessárias está ainda prevista, ainda, uma articulação do reforço acima descrito com as forças de intervenção da PSP.