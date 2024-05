PSP detém 18 pessoas em operação de combate ao tráfico de droga

A PSP deteve esta segunda-feira 18 pessoas e apreendeu “vários quilos de haxixe” no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga que está a realizar em vários complexos habitacionais nas imediações do polo universitário do Porto.

“Neste momento contabilizamos 18 detenções”, disse à Lusa fonte oficial da PSP, indicando que foram efetuadas durante a manhã “várias dezenas de buscas domiciliárias”, nas imediações do polo universitário, designadamente nos bairros de São Tomé, Carriçal, Regado e Paranhos.

Foi apreendida uma “quantidade significativa de estupefacientes, fundamentalmente haxixe”, e “alguma droga sintética”.

A operação ainda decorre, com várias valências policiais e um “dispositivo bastante significativo.

[notícia atualizada às 12h43 de 27 de maio de 2024]