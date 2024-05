Chuva abranda no fim de semana antes de subida de temperaturas

A chuva deve abrandar ao longo do fim de semana e assinalar o início da subida da temperatura, que se agravará na próxima semana.

Sexta-feira e sábado a possibilidade de precipitação ainda é significativa nos principais distritos de Portugal continental, mas cai drasticamente no domingo.

A temperatura mínima e a máxima subirá ligeiramente, com um aumento mais significativo a meio da próxima semana.

O arquipélago dos Açores continuará a contar com precipitação este fim de semana, mas as temperaturas também vão aumentar ligeiramente.

Já no arquipélago da Madeira a chuva será constante e a temperatura muito mais baixa do que no resto do país, estando previstas máximas de apenas nove graus até domingo.