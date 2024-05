Associação que denunciou caso da agressão a criança nepalesa afirma que “verdade será apurada”

A diretora-geral do Centro Padre Alves Correia (CEPAC), Ana Mansoa; que denunciou um caso de agressão com motivações racistas a um menino nepalês de nove anos, reafirma, numa troca de mensagens escritas com a Renascença “que está em colaboração com as autoridades competentes” e acrescenta que “a verdade será apurada”.



“Qualquer outra informação será veiculada por comunicado oficial emitido pelo CEPAC”, remata.

Em comunicado, o Ministério da Educação avançou que nenhuma escola de Lisboa reportou um caso semelhante ao denunciado pelo CEPAC. Perante a insistência da Renascença com mais questões sobre o conteúdo das informações veiculadas pelo Ministério, Ana Mansoa voltou a responder: “Remetemos para o comunicado. Estamos a colaborar com as autoridades competentes na transmissão de informação sobre o caso.”

Num comunicado na tarde de quarta-feira, o CEPAC escreveu que está a cooperar com as autoridades nas diligências do caso do menino nepalês, de nove anos, agredido com violência numa escola de Lisboa por um grupo de seis colegas menores.