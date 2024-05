Marcelo. Agressão a criança nepalesa é "condenável", mas não pode ser avaliada "de forma genérica"

É uma situação "sempre condenável", mas que não pode ser avaliada "de forma genérica".

O Presidente da República reagiu esta quarta-feira ao caso da agressão a uma criança nepalesa numa escola em Lisboa, uma denúncia avançada pela Renacença.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que "falar do caso de uma forma genérica é poder cometer injustiças".

O chefe de Estado alerta, mais uma vez, para o "risco de atropelo a direitos fundamentais", quando há violência sobre os mais frágeis, mas assinala que os problemas associados aos migrantes "têm várias etapas de resolução".

"Estamos a discutir um problema de regularização de milhares e milhares de migrantes, por causa de uma mudança orgânica. Depois, há problemas que têm a ver com a nova orgânica, como vai funcionar no futuro em termos de acolhimento e integração nas escolas ou noutras realidades do dia a dia das várias comunidades migrantes", sublinha.



O chefe de Estado lembra o alerta para o "risco de atropelo a direitos fundamentais", quando há violência sobre os mais frágeis, mas assinala que os problemas associados aos migrantes "têm várias etapas de resolução".



Marcelo reiteira "o facto de a opinião pública ter de estar sempre alerta relativamente aos direitos fundamentais das pessoas".