Aviões em Alcochete? "Muito melhor do que no Montijo", mas há riscos ambientais

A escolha de Alcochete para a localização do futuro aeroporto para a região de Lisboa uma espécie de mal menor para a associação ambientalista Zero.

Em declarações à Renascença, Francisco Ferreira saúda, por um lado, o facto de o Governo ter optado por uma solução "muito melhor do que no Montijo, que foi colocada definitivamente de parte".

Mas, por outro lado, avisa que, “entre as possibilidades levantadas pela Comissão Técnica Independente, Alcochete é a tem mais problemas, do ponto de vista ambiental”.

A começar pelo eixo entre os rios Tejo e Sado. O presidente da Zero diz que “é preciso revisitar todas as medidas de minimização para salvaguardar este aquífero que é essencial, quando temos um clima cada vez mais seco e quando as águas subterrâneas são um aspeto crucial do abastecimento da população”.