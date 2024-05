Irmãs Hospitaleiras acolhem utentes do hospital de Ponta Delgada “pelo tempo que for necessário”

As Irmãs Hospitaleiras em Ponta Delgada acolhem 27 pacientes do hospital do Divino Espírito Santo, que ficou parcialmente destruído por causa de um incêndio, no dia 4.

Em declarações à Renascença, a diretora da instituição que gere a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, Raquel Coelho, diz que foi possível acomodar estes doentes numa área de tratamento que estava em trabalhos de remodelação.

“Não poderíamos deixar de atender essa solicitação do hospital de Ponta Delgada sendo nós também um estabelecimento de saúde em que temos uma parceria com o Serviço Nacional de Saúde. Tentámos viabilizar ao nível de internamento de camas porque tínhamos uma unidade de ocupação que estava em projeto de reabilitação. Assim, pudemos dar resposta à área de intervenção que nos solicitaram, a área dos cuidados paliativos do hospital”, adianta.

Os 27 pacientes do hospital do Divino Espírito Santo vão ali ficar internados “pelo tempo que for necessário”, assim ficou estabelecido com a secretaria regional da saúde e com a administração do hospital, numa ocasião em foi declarada a situação de calamidade pública.

Face à possibilidade de o tempo de permanência dos doentes poder ser prolongado, Raquel Coelho diz que as Irmãs Hospitaleiras mostram total disponibilidade em articulação com as entidades locais.

“Foi declarada calamidade pública, o que provavelmente poderá levar seis meses a um ano. Teremos de entrar em conversações com a entidade de referência para vermos como é que podemos também ficar com essa disponibilidade para esses utentes. Espero que na reunião com a administração possamos chegar a algum tipo de acordo no sentido de que essa permanência seja saudável para ambas as instituições”, declara.

A Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, em Ponta Delgada, é uma unidade de saúde hospitaleira que presta cuidados especializados em psiquiatria e saúde mental, demências e deficiência intelectual, com respostas especializadas em ambulatório e internamento.

A diretora Raquel Coelho destaca a importância deste serviço de saúde na comunidade açoriana. “As irmãs estão em São Miguel desde 1976. Penso que as irmãs têm um grande peso na região, ao nível da área da saúde mental e psiquiatria. Sempre foram muito respeitadas ao nível governamental. Na parte da credibilidade, da competência científica e técnica, para além da humanização, acho que teríamos de estar integrados e abertos a este tipo de situações que acontecem”, sustenta.

Presentes em Portugal há mais de 130 anos, as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus desenvolvem a sua intervenção em 12 Unidades de Saúde, das quais oito se situam no Continente e quatro nas Regiões Autónomas.