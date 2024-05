Hospital de Leiria com constrangimentos no serviço de urgência

O serviço de Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, está com constrangimentos na área médica e Via Verde AVC até às 08:00 de segunda-feira, de acordo com uma informação a que a Lusa teve acesso.

Segundo a informação, enviada aos corpos de bombeiros, "os meios [de socorro] devem passar dados ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] para referenciação".

O Hospital de Santo André, que integra o Centro Hospitalar de Leiria, é o mais próximo da cidade de Fátima, onde hoje e na segunda-feira são esperados milhares de pessoas para a peregrinação internacional aniversária de maio.

Fonte da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde explicou que, "no plano de contingência regional, o hospital de Leiria está focado no evento de Fátima, pelo que de forma articulada com o Instituto Nacional de Emergência Médica, e previamente planeada, o CODU orienta os outros casos, que não graves, para outros hospitais, de forma a manter íntegra esta via".

A peregrinação de hoje e segunda-feira é a primeira aniversária de 2024 ao Santuário de Fátima, assinalando o 107.º aniversário da primeira aparição.

As cerimónias oficiais da peregrinação têm início às 21:30, com a recitação do rosário e a procissão das velas, seguidas da celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Após esta cerimónia, tem lugar uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 07:00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10:00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.