Vigília de pais contra "bullying" no Agrupamento de Escolas de Caminha

São gémeos, têm 12 anos. Nasceram prematuros extremos e, por isso, um deles tem alguns problemas de saúde. Foi-lhe diagnosticada displasia bronco-pulmonar e foi operado ao coração e ao esófago, quando era bebé. Faz tratamento psicológico. Estavam ambos, na passada segunda-feira, na cantina da escola, em Caminha, para almoçar, quando um deles foi violentamente agredido. "O meu filho estava à espera do almoço, com o irmão, gémeo, e uns colegas, sentados numa escada. Chegou um grupo, onde está esse agressor, de aproximadamente 17 anos, que lhe puxou as pernas escada abaixo, descendo os degraus de costas. E quando chegou ao fundo das escadas levou dois pontapés no pescoço, na garganta", explica Marcos Sterling, pai da criança agredida, que foi levada pelo INEM para o Hospital de Viana do Castelo. O menino ainda não voltou à escola, tal como o irmão gémeo, "O agressor permanece no estabelecimento de ensino e os meus filhos têm medo", relata Marcos, que se queixa da passividade da escola. "Ontem, recebi um telefonema da diretora do agrupamento, a perguntar como estava o meu filho e a saber se não íamos preencher os papéis de reclamação interna, sem os quais não poderia fazer andar o processo. Eu pedi desculpa, mas lembrei que a professora sabe da queixa que fiz às autoridades, sabe quem é o agressor, que é recorrente", e como tal, devia ter agido em conformidade.

A escola, aparentemente, nada fez, neste e num outro caso, há um ano, com uma outra criança, de apenas 5 anos, que era alvo de “bullying” dos colegas por ter um nome diferente do habitual, devido às suas origens. Como reação, a criança começou a ter mau comportamento escolar. A mãe, que prefere o anonimato, garante que a criança "era colocada numa casa de banho ou numa sala, às escuras, de castigo". E que um certo dia, questionou o filho sobre a origem de arranhões e nódoas negras que tinha no corpo. "As auxiliares apertavam-no e deixaram-lhe vários arranhões, com marcas das unhas. Outra agarrou-o pelas costas, à força, e ele ficou cheio de hematomas", relata esta mãe, que lamenta que não tenha havido ninguém na escola que tivesse falado com a criança para saber qual o motivo do seu mau comportamento. "Antes de trabalhar numa escola há que estar preparado para lidar com todo o tipo de situações. O que o meu filho viveu traumatizou-o", queixa-se esta mãe, que na altura, apresentou Depois da criança ter revelado a origem desses hematomas, a mãe agiu. "Quando fui falar com a diretora do agrupamento, ela disse-me que ia contactar a professora e a auxiliar, para marcar uma reunião comigo. Só que a reunião foi adiada, alegando que tanto eu como a auxiliar em causa estávamos chateadas". Desde então, a reunião ainda não foi remarcada