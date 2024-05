Diretores "muito preocupados" com greves de professores nas provas de aferição

A Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) mostra-se “muito preocupada” com as greves de professores que estão a afetar as provas de aferição do ensino básico e pede ao ministro da Educação que cumpra o que foi prometido na campanha eleitoral das legislativas.

Em declarações à Renascença, Manuel Pereira admite que as provas de aferição podem ficar em risco.

“Claro que preocupa. Temos as provas de aferição programadas e naturalmente, se houver professores a faltar, teremos seríssimos problemas porque os mesmos não podem ser substituídos”, afirma, pedindo para que o Ministério tutelado por Fernando Alexandre “perceba este sinal”.

“É preciso prestar mais atenção aos professores e aos legítimos anseios dos professores, que durante a campanha eleitoral pareciam ser compreendidos e agora parece que as coisas não estão tão fáceis”, lamenta, admitindo que as greves serão um fator de desestabilização nas escolas até ao final do ano letivo.

A paralisação do STOP à avaliação e ao trabalho associado às provas de aferição para os alunos de 2.º, 5.º e 8.º ano tem início já esta terça-feira, enquanto a FENPROF tem prevista greve dos professores com início na quinta-feira.