Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e de Castelo Branco sob aviso amarelo, entre as 9h00 e as 18h00 desta quinta-feira, devido à previsão de queda de neve, que pode ter uma acumulação de 5 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Como impactos prováveis, o IPMA refere perturbações causadas pela queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, que podem resultar em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros, diminuindo de frequência e intensidade a partir do meio da tarde, sendo fracos e dispersos na região Sul.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, temporariamente moderado a forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para a queda de neve acima de 1.200 metros de altitude, subindo para 1.600 metros a partir da manhã e uma pequena subida da temperatura máxima.

Em termos de temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 19ºC, em Faro e Setúbal, e os 10ºC na Guarda, e as mínimas entre os 10ºC, em Setúbal, e os 2ºC, em Bragança e na Guarda.