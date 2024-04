Operação Influencer pode ficar sem efeito devido a buscas da PSP? "A lei é omissa"

A Operação Influencer pode ficar sem efeito devido a buscas realizadas pela PSP, como pede a defesa de um dos arguidos? "A lei é omissa", diz à Renascença Henrique Salinas, especialista em Direito Penal Económico.

A Lei de Organização da Investigação Criminal (LOIC) refere que é da competência reservada da Polícia Judiciária (PJ), a investigação, entre outros, dos crimes de tráfico de influência, corrupção e peculato.



Ora, acontece que a PSP participou na investigação do Ministério Público e é esse facto que a defesa do arguido Afonso Salema, ex-CEO da Start Campus, não quer deixar passar em branco, pedindo a nulidade das provas recolhidas pela PSP nas diligências do caso Influencer.

Mas não é certo que toda a investigação, que deitou abaixo o Governo do socialista António Costa, fique sem efeito. A convicção é de Henrique Salinas, especialista em Direito Penal Económico.