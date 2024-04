Mais de oito mil pessoas celebram 25 de Abril em Coimbra

A comissão organizadora das comemorações populares dos 50 anos do 25 de Abril, em Coimbra, convocou toda a cidade a participar na manifestação popular, que rumou até ao Pátio da Inquisição, "com tanta gente como nunca se viu".

Entre os manifestantes despontava um cravo vermelho com 1,60 de altura, que Carla Dionísio construiu com papel Eva, com 50 pétalas, uma por cada um dos 50 anos que a revolução assinala.

A Academia de Coimbra juntou-se à manifestação popular com cerca de 500 estudantes, levando a Cabra, a torre da Universidade de Coimbra, num andor.

"A Cabra está com uma imagem degradada, refletindo o estado do ensino superior. Em baixo estão os cravos vermelhos a tentar reparar as deficiências do ensino superior", explicou o presidente da direção-geral da Associação Académica de Coimbra, Renato Daniel.

Segundo a coordenadora da União dos Sindicatos de Coimbra, Luísa Silva, aderiram às comemorações populares cerca de 140 organizações, participando mais de uma centena na manifestação popular desta tarde.

"Para comemorar Abril, não são precisas entidades, basta a união das pessoas, mas temos pena que a Câmara Municipal não tenha aderido e tenha tido uma agenda autónoma, na qual contamos participar mais logo", garantiu.

À manifestação popular foram trazidas várias reivindicações, da saúde à educação, da cultura ao trabalho, das questões internacionais à própria democracia e liberdade.

Com as tarjas misturaram-se bandeiras da paz, a bandeira nacional e vários cartazes em papelão empunhados por um grupo de 21 elementos oriundos da Galiza.

"Decidimos vir de propósito para participar nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Decidimos vir dizer que o fascismo não passará", alegou Maria Villaverde.

Segundo a PSP de Coimbra, participaram na manifestação popular de hoje cerca de 8.500 pessoas. Em 2023, contou com cerca de três mil.