"Estarão os cravos a murchar?" Como a imprensa internacional cobriu os 50 anos do 25 de Abril

A celebração dos 50 anos do fim da ditadura em Portugal foi destaque na imprensa internacional desta quinta-feira, 25 de Abril de 2024, com muitos dos jornais e revistas a relacionarem a marca com o crescimento da extrema-direita nas eleições do último mês.

No Reino Unido, o jornal "The Guardian" destaca a história do militar Filipe Villard Cortez e o seu papel na base aérea de Monte Real ao negar uma resposta à invasão da capital pelas forças militares.

No entanto, o artigo relaciona ainda o crescimento do Chega nas eleições de 10 de março: "Ainda que os festejos do 25 de Abril se espalhem pelo país, vem na ressaca de uma eleição legislativa que viu o partido da extrema direita crescer para 50 deputados".