Dados de saúde dos portugueses vão passar a estar disponíveis em toda a União Europeia

Os dados de saúde dos portugueses, e de todos os cidadãos europeus, vão passar a estar disponíveis, de forma imediata e traduzida, para todos os profissionais de saúde da União Europeia.

A medida é votada, esta quarta-feira no Parlamento Europeu (PE) e apesar de entrar em vigor este ano, só será aplicável em 2026.

De acordo com o Jornal de Notícias, é expectável que, em 2030, os registos de mais de 450 milhões de europeus façam parte de uma base de dados utilizada para investigação científica, ressaltando, no entanto, que cada pessoa decidirá que informações pretende partilhar com os profissionais de saúde, podendo omitir informação, sem que tal seja percetível.