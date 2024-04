Homem morre em praia de Albufeira após entrar em dificuldades no mar

Para o local foram enviados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e da GNR, mas a vítima não pôde ser reanimada, apesar dos esforços realizados pelas emergência médica e pelos nadadores-salvadores.

A vítima mortal tem 52 anos, nacionalidade irlandesa, e foi ainda auxiliada por duas pessoas, que também ficaram em dificuldades e tiveram de ser retiradas do mar por nadadores-salvadores, mas com vida, referiu a AMN num comunicado.

Um homem morreu este sábado na praia do Inatel, em Albufeira, no Algarve, depois de alegadamente se ter sentido em dificuldades no mar, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"O homem de 52 anos foi prontamente assistido pelos nadadores-salvadores que iniciaram as manobras de reanimação, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM, que deram continuidade às manobras, mas sem sucesso", lamentou a AMN.

A mesma fonte frisou que o óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM e que, por indicação do Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

A AMN destacou ainda que foi necessário ativas o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar assistência à família da vítima.

"Segundo o que foi possível apurar, o homem de 52 anos encontrava-se em dificuldades na água, tendo dois populares tentado resgatá-lo sem sucesso e ficando também em dificuldades", alertou a AMN.

As Autoridades Marítimas têm vindo a alertar para o perigo o mar comporta nesta época do ano, em que as temperaturas já são altas, levando muitas pessoas a deslocar-se às praias e a usufruir do mar.

Apesar do bom tempo, muitas praias ainda não têm vigilância e é preciso cuidado por parte dos banhistas, que não se apercebem das correntes fortes e da força que o mar tem, podendo entrar em dificuldades quando entram no mar.