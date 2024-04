Climáximo substitui cartazes na Baixa de Lisboa em protesto contra os combustíveis fósseis

Ativistas do grupo Climáximo substituíram cerca de uma dezena de cartazes publicitários na Baixa de Lisboa por imagens que denunciam a continuação do uso dos combustíveis fósseis e a construção de um novo aeroporto, anunciou este sábado a organização.

Em comunicado enviado às redações, estes ativistas ambientais exigem "parar imediatamente todos os voos desnecessários, em particular Lisboa - Porto; parar toda a publicidade e patrocínios que legitimizam o mercado fóssil em todos os espaços públicos; uma redução drástica da indústria da aviação; e o cancelamento do novo aeroporto, por ser um projeto, como qualquer projeto que aumente emissões, de morte e de colapso climático".

Entre as novas mensagens colocadas nos espaços publicitários das paragens de autocarro do Cais do Sodré e da Praça da Figueira pode ler-se: "Espaço público livre de combustíveis fósseis", "Mais aeroportos: viagens com destino ao colapso climático", "Novo destino: voo direto para o caos climático" e "Fim à publicidade de combustíveis fósseis".