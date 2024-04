Carris reforçou rede da madrugada e acessos ao centro a partir da Portela

A Carris anunciou esta sexta-feira um reforço das viagens na rede da madrugada e dos acessos ao centro de Lisboa a partir da Portela, para "prestar um serviço cada vez mais próximo e ajustado às necessidades dos clientes".

Na rede da madrugada, seis carreiras começaram a fazer às 02h00 mais uma viagem a partir do Cais do Sodré, nomeadamente a 201, 202, 206, 207, 208 e 210, indicou a empresa de transporte rodoviário de passageiros num comunicado.

"Com partida do terminal inverso, quatro destas carreiras garantem, também, mais uma viagem com os seguintes horários: 202 - 01h18, no Bairro Padre Cruz; 206 - 01h11, em Odivelas; 207 - 01h15, em Fetais e 208 - 01h00, na Estação Oriente", acrescentou a Carris.

Por outro lado, foi reforçada a acessibilidade entre a Portela e as áreas centrais de Lisboa, "tendo sido prolongados alguns percursos e introduzidas alterações nas carreiras 722, 731 e 783".

Com esta alteração a carreira 722 passa a designar-se Restauradores - Portela (é prolongada da Praça de Londres aos Restauradores e na Portela à Rua Mouzinho Albuquerque), a carreira 731 designa-se Av. José Malhoa - Portela (passa a terminar na Portela, em vez de Moscavide) e a 783 designa-se Amoreiras -- Prior Velho (fica com terminal no Prior Velho, deixando de ir até à Portela), explicou a empresa.

A Carris esclareceu ainda que, com esta última alteração, é suprimido o troço RALIS - Portela, que passa a ser garantido pelas carreiras 722 e 731.