Mário Machado arrisca prisão por apelo à violação de mulheres de esquerda

O Ministério Público MP) pediu esta quinta-feira pena de prisão efetiva para o militante de extrema-direita Mário Machado por reincidência, no âmbito do processo em que está acusado de incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda.

Sobre o outro arguido, Ricardo Pais, acusado do mesmo crime por mensagens no antigo Twitter (atual X) em que apelavam à violação de mulheres de esquerda, o MP considerou na sessão de hoje "equacionar a pena suspensa", por não ter antecedentes criminais.

Em causa neste julgamento estão mensagens publicadas no Twitter atribuídas a Mário Machado e Ricardo Pais em que estes apelavam à "prostituição forçada" das mulheres dos partidos de esquerda, e que visaram em particular a professora e dirigente do movimento alternativa socialista (MAS) Renata Cambra.

As alegações finais foram proferidas pela procuradora Teresa Silveira Santos no Juízo Local Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde será feita a leitura da sentença em 7 de maio às 15h30.

O MP entende que os "arguidos têm de ser condenados", salientando que a pena suspensa de Ricardo Pais pode ir dos seis meses aos cinco anos de prisão.

Para Mário Machado, é defendido que seja condenado a uma pena efetiva superior a seis meses por reincidência.

Presentes na audiência, os arguidos remeteram-se ao silêncio.