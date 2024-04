Esperam e desesperam por documentos. Imigrantes protestam contra atrasos

"Não temos cartões de residência renovados. Precisamos deles. Já os renovámos no IRN (Instituto de Registos e Notariado), mas demora tempo demais a aprová-lo e a fazerem-no chegar à AIMA. A lei indica não deve demorar mais do que 60 dias. Porque é que estou à espera há mais de oito meses?", questiona Abikumar Sherma, porta-voz do grupo de cerca de 200 pessoas, que esta quinta-feira está em protesto junto à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), entidade que surgiu depois da extinção do SEF.

Abikumar Sherma garante que antes da AIMA "as coisas funcionavam melhor".

O objetivo da manifestação é marcar a indignação por não haver reagrupamento familiar para adultos sem filhos e crianças com menos de cinco anos, além de não conseguirem contato com a AIMA, seja por telefone ou e-mail.

Há imigrantes que, por exemplo, não puderam assistir a funerais de familiares nos seus países de origem e que estão com contratos de trabalho em risco de não ser renovado, devido à falta de título de residência válido.