Comparar preços dos supermercados? Agora é possível

A plataforma saberpoupar.pt da DECO PROteste, que inclui simuladores de telecomunicações, energia, habitação, banca mobilidade, tem a partir desta terça-feira um comparador de preços em supermercados.

A associação de defesa do consumidor justifica essa iniciativa com o aumento do custo de vida. Atualmente, o consumidor consegue comprar pouco mais de 8 quilos de carne face a 11,5 kg em 2022, de acordo com a monitorização de preços, que realiza desde janeiro de 2022.