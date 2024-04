Assembleia Municipal de Lisboa não anula autorização de estacionamento em cima dos passeios

A Assembleia Municipal de Lisboa rejeitou esta terça-feira reverter a decisão de autorização de estacionamento em cima dos passeios de forma imediata na zona do Restelo, em Belém, e em outros locais do município até final do mandato 2021-2025. Proposta pelo PAN e pelo Livre, defendendo que "os passeios são para a circulação de pessoas e não para estacionamento de viaturas", a recomendação sugeria à câmara que exercesse as suas competências em matéria de estacionamento de veículos na via pública e demais lugares públicos, em respeito pelo disposto no Código da Estrada. Nesse sentido, propunha ao executivo municipal, sob liderança de Carlos Moedas (PSD), que revertesse a decisão de autorização de estacionamento em cima dos passeios "de forma imediata na zona do Restelo e demais locais do município até final do presente mandato". Essa proposta foi rejeitada com os votos contra de PSD, Aliança, MPT, CDS e Chega, a abstenção de PS e IL, e os votos a favor de BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PAN, PPM e o deputado do PS Pedro Roque.

Outro dos pontos da recomendação, que também foi rejeitado, era para que a câmara exercesse ainda as suas competências de fiscalização em matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos, por forma a impedir o estacionamento em cima dos passeios, passadeiras, estacionamento em segunda fila e demais locais que coloquem em causa a segurança e circulação pedonal e que estejam sob jurisdição municipal. Em causa está a decisão da Junta de Freguesia de Belém e da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de instalar, desde 25 de março, sinalização vertical nos arruamentos Rua Dom Cristóvão da Gama, Rua Tristão da Cunha e Rua São Francisco Xavier, no Bairro do Restelo, para permitir o estacionamento de carros em cima dos passeios com duas rodas, em ambos os lados da via. A Junta de Freguesia de Belém, presidida por Fernando Ribeiro Rosa (PSD), informou que a sinalética se enquadra numa "regularização provisória que foi implementada agora com urgência devido às difíceis condições de estacionamento na zona", solicitando aos condutores dos veículos "as necessárias precauções e cuidados de maneira a deixarem espaço (cerca de 1,20 metros) para os peões poderem circular em segurança nos passeios, muito especialmente aqueles que circulam em cadeira de rodas ou empurram carro de bebé".