25 de Abril. Os discos proibidos que saíram do armário da rádio portuguesa

António Macedo ilustra a madrugada da libertação com um episódio ocorrido nas ocupadas instalações do Rádio Clube Português: "O técnico de som José Ribeiro, hoje reformado, arrombou o armário onde estavam os discos proibidos e entregou-os a quem estava a fazer a emissão. É uma imagem que diz tudo. Aqueles discos foram para a cabine, onde não tinham lugar, tinham lugar num armário, que estava a fechado à chave".

"As canções que estavam proibidas eram canções que tratavam disso, de poetas como Manuel Alegre, como o disco do Adriano Correia de Oliveira ("Canto e as Armas"), cujas músicas estavam todas proibidas, ou o "Cantaremos", que também tinha várias faixas interditas.

Após o 25 de Abril, foi possível libertar as canções todas que estavam proibidas, que eram mesmo muitas, e que "eram canções de combate, que denunciavam, de uma maneira ou outra, sobretudo a Guerra Colonial, mas também o Estado em que vivíamos, o chamado Estado Novo, que era um Estado policial, uma ditadura, em que não havia liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e as outras liberdades todas, incluindo a liberdade cívica".

Simultaneamente, começam também a gravar os que vinham da música rock, da música elétrica, como o Fernando Tordo, o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, e surgem nomes do passado que "gravam coisas novas para um novo tempo, o tempo da liberdade", como o António Calvário que alcança grande êxito com o tema "Mocidade", disse.

E explicou: "Os estúdios, as editoras, estavam mais viradas para a circunstância de, no encadeamento de liberdade, dar a possibilidade de, em liberdade, os que tiveram tantas músicas proibidas, poderem gravar em liberdade".

"Aumentou brutalmente a diversidade da música portuguesa que passava na rádio", ao mesmo tempo que os músicos da parte elétrica começaram a gravar mais, e tudo isso vai "desembocar no período do final dos anos 70, início dos anos 80 [do século XX], do chamado "boom" do rock português, com o Rui Veloso logo à cabeça".

Para o radialista, "tudo isso foi possível por causa do 25 de Abril".

Desafiado a escolher a banda sonora da liberdade, António Macedo põe duas a tocar: A canção da liberdade, enquanto conceito, e a canção da sua liberdade.

A primeira é a "Liberdade", de Sérgio Godinho, na qual o artista canta que "só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação".

A canção da sua liberdade é a "Canção com Lágrimas", de Manuel Alegre e de António Correia de Oliveira. .

"É uma canção que me põe sempre a chorar e é a canção da minha liberdade. É a canção da minha vida, é a canção que antes do 25 de Abril nunca pude passar na rádio - porque fala da guerra e da morte na guerra - e foi a primeira canção que a 25 de Abril eu passei na rádio", recorda.