​Governo rejeita intenção “de afastar professores” da direção das escolas

O Ministério da Educação garante que “não há qualquer intenção por parte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação de afastar os professores dos lugares de direção dos estabelecimentos de ensino”.



Num curto esclarecimento escrito enviado à Renascença, o Ministério de Fernando Alexandre responde às preocupações dos diretores de escolas que temem ser substituídos por gestores.

O programa do Governo para a área da Educação prevê que se estabeleça um “estatuto do diretor de escola, que inclua um modelo especial de remuneração e de avaliação”, uma medida que transitou do programa eleitoral da AD.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, disse recear tratar-se de abrir “uma porta para a entrada nas lideranças das escolas de um gestor”.

A ANDAEP está, esta semana, a preparar um conjunto de audições de diretores para elaborar um caderno reivindicativo que deve apresentar ao novo ministro nos próximos dias. O ministro Fernando Alexandre vai também começar, esta semana, a receber os sindicatos dos professores.