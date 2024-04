Tragédia em Barcelos. Escuteiros decretam sete dias de luto

O Corpo Nacional de Escutas decretou sete dias de luto pela morte de uma criança, após ter sido atropelada este domingo, em Lijó, no concelho de Barcelos.

“Pelo falecimento da Lobita Gabriela Maria Teixeira Moreira, ao abrigo do artigo 9º, do Regulamento de Protocolo do CNE, a Junta Central, solidária com o Agrupamento 528 - Lijó, o Núcleo de Barcelos e a Região de Braga, decreta luto oficial nacional por um período de 7 dias, a contar do dia 14 de abril de 2024”, refere o Corpo Nacional de Escutas, em comunicado.

As bandeiras serão hasteadas a meia-haste ou será colocada uma “banda de crepe preto a cobrir a parte superior de bandeiras quando estas se encontrem em mastros portáteis”.

“Individualmente, os associados, querendo, podem usar uma braçadeira estreita de crepe preto, colocada no braço esquerdo, sobre o uniforme, como forma de manifestação pessoal de luto seja este institucional ou pessoal”, refere o comunicado assinado pelo chefe nacional, Ivo Faria.

Uma criança morreu na manhã deste domingo na sequência do atropelamento de um grupo de escuteiros em Lijó, no concelho de Barcelos, sendo que há ainda dois feridos graves e dois ligeiros, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.



"Não se perceberam ainda os contornos do acidente, mas ao que tudo indica o condutor da viatura terá metido a marcha errada e acabou por atropelar o grupo que estava reunido no adro da igreja da freguesia", disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte militar, a vítima mortal tem oito anos e os feridos idades entre os 8 e os 21 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga.