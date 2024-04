Incêndio consome oficina de automóveis em Sever do Vouga

Um incêndio consumiu por completo uma oficina de automóveis este sábado em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, este revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

O alerta foi dado às 13h36 para um incêndio em Silveira, não havendo, para já, registo de feridos, acrescentou a fonte.

Ainda segundo a Proteção Civil, estão no terreno 53 operacionais apoiados por 18 viaturas.

No combate às chamas estão os bombeiros de Sever do Vouga, Águeda, Albergaria-a-Velha, Vouzela e de Oliveira de Frades, para alem da Proteção Civil local e a GNR, elencou a fonte.

Pelas 15h30, informou a fonte, o incêndio ainda não fora dado como dominado.