Incêndio destrói fábrica de pão em Rio Maior

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde numa fábrica de pão, em Rio Maior, provocou o desabamento de parte do edifício e obrigou à retirada de 94 trabalhadores, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo.

"As chamas estão a consumir a zona da cobertura do edifício, afetando toda a área da fábrica, desde a produção aos serviços administrativos, tendo ruído já uma parte da fábrica", disse à agência Lusa o segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Rodrigo Bertelo.

A fábrica, pertencente à Sociedade Panificadora Costa & Ferreira, situa-se na localidade de Alto da Serra, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, e tem 240 trabalhadores, dos quais 94 estavam a trabalhar e "tiveram que ser retirados", afirmou Rodrigo Bertelo.

Ainda de acordo com o segundo comandante, "três trabalhadores foram assistidos no local, por inalação de fumos", não havendo registo de mais feridos.

O alerta foi dado às 13h10 e, pelas 14h30, estavam no 18 veículos e 45 operacionais das corporações de Rio Maior, Caldas da Rainha, Alcoentre, Benedita, Óbidos, Cartaxo, Alcanede e Voluntários de Santarém.

No local estavam ainda elementos da GNR e da Câmara de Rio Maior.