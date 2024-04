GNR detém dois homens em Guimarães e apreende 1,75 milhões de cigarros

A GNR deteve dois homens por alegado contrabando, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, e apreendeu 1,75 milhões de cigarros, avaliados em 420 mil euros, anunciou esta quarta-feira esta força de segurança.

Em comunicado, a GNR explica que as detenções dos arguidos, de 36 e de 41 anos, decorreram no âmbito de uma investigação relacionada com contrabando de tabaco que decorria há dois anos.

Durante a operação policial, os militares do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto deram cumprimento a três mandados de busca não domiciliárias, um em armazém e dois em viaturas, durante as quais apreenderam 1,75 milhões de cigarros, mais de 12 mil euros em numerário, seis telemóveis e uma viatura.

"O valor do tabaco apreendido ascende a 420.000 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de imposto sobre o tabaco (IT) num valor de 330.000 euros", salienta a GNR.

Além das detenções, foram ainda constituídos arguidos outros três homens, com idades entre os 36 e 41 anos, também pelo crime de contrabando. .

Os detidos vão ser presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação de medidas de coação.