Atropelamento ferroviário faz um morto e condiciona Linha do Norte

Uma pessoa morreu esta quarta-feira colhida por um comboio na estação ferroviária de Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, levando ao corte de duas das quatro linhas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o atropelamento ferroviário foi dado às 17h36, segundo disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sem adiantar mais pormenores sobre a vítima.

Na sequência do acidente, foi interrompida a circulação nas linhas 3 e 4 daquela estação ferroviária, pertencente à Linha do Norte, situação que, segundo a página da Internet da Infraestruturas de Portugal (IP) já levou à supressão de um comboio (Alcântara Terra - Castanheira do Ribatejo) e atrasos noutros três.

Ainda segundo a mesma fonte, o local encontram-se elementos dos Bombeiros de Sacavém e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), não existindo ainda previsão para a normalização da circulação no sentido sul/norte em todas as linhas.