Suspensa circulação de comboios entre Caldas da Rainha e Torres Vedras

Um abatimento da via, na Linha do Oeste, levou esta segunda-feira à suspensão da circulação de comboios entre Caldas da Rainha e Torres Vedras, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação ferroviária no troço entre as estações das Caldas de Rainha (no distrito de Leiria) e de Torres Vedras (no distrito de Lisboa) foi suspensa cerca das 11h45 de hoje, "após ter sido identificado um abatimento de via", informou a IP em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, a empresa esclareceu que o abatimento aconteceu ao quilómetro 89,4 da Linha do Oeste, na freguesia de Carvalhal, no concelho do Bombarral, distrito de Leiria, não havendo "ainda uma previsão para a reposição da circulação de comboios".

No comunicado, a IP informou ainda que as equipas de manutenção se encontram "no local para proceder aos trabalhos de reparação, tendo em vista a reposição das condições de circulação com a maior brevidade possível".

Enquanto decorrem os trabalhos, que a empresa estima poderem ser concluídos até ao final do dia de hoje, está a ser assegurado o transbordo rodoviário dos passageiros entre aquelas estações, concluiu a IP.